Дзюба объяснил отказ от приглашения в сборную РФ

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21 сентября 2021, 16:58 Источник: Матч ТВ

Артем Дзюба, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022. Спортсмен вошел в расширенный состав национальной команды.

«Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный», - поделился он.

Дзюба считает, что ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. Он надеется, что будет в «оптимальной готовности» к ноябрьским матчам. Футболист добавил, что не собирается прерывать карьеру в сборной.

«Мое решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну», - отметил спортсмен.

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