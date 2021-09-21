В Челябинске завершился открытый кубок по баскетболу среди студентов

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21 сентября 2021, 06:54 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено Федерацией баскетбола Челябинской области

В этом году Открытому кубку Федерации баскетбола Челябинской области среди студенческих команд присвоено имя В. Г. Болотина. Виктор Григорьевич тренировал молодых спортсменов Челябинска и Магнитогорска, а также внес существенный вклад в развитие баскетбола на территории Южного Урала.

Три дня на паркете Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской сборные Челябинска, Магнитогорска и Екатеринбурга боролись за звание лучших. Хоть турнир и имел товарищеский характер, в отсутствии желания завоевать кубок нельзя упрекнуть ни одну команду.

Среди парней лучшими стали гости из Екатеринбурга — студенты Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. На втором месте оказалась сборная Челябинской области, на третьем — команда Магнитогорского государственного технического университета им. Носова.

В женском зачете места распределились следующим образом: первое место — «Челбаскет-Славянка» (Челябинск), второе — Южно-Уральский государственный университет, третье — МГТУ.

Церемонию награждения провели члены семьи В. Г. Болотина: его супруга Юлия Олеговна, дочь Ольга Викторовна, внучка Юлия и правнучка Арина.

Организаторы надеются, что этот турнир станет традиционной предсезонной подготовкой для студенческих команд Челябиснкой области и позволит усилить развитие баскетбола на Южном Урале. Федерация баскетбола Челябинской области благодарит за помощь в организации и проведении кубка: ректора ЮУрГУ А.Л. Шестакова, ректора УралГУФК С.Г. Серикова, ректора МГТУ им. Г.И. Носова М.В. Чукина, Дирекцию СММ и ВФСК ГТО в Челябинской области, Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской.

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