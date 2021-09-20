Отец футболиста умер почти сразу после того, как сын забил важный гол

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20 сентября 2021, 12:05

Фото: Global Look

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке забил свой первый гол в Лиге чемпионов во время игры с «Лейпцигом». И буквально через несколько минут узнал, что его отец скончался.

Нидерландский футболист рассказал, что его отец серьезно болел, вылечить его было невозможно. Аке даже был вынужден уезжать из сборной, чтобы его навестить. «Вчера я забил свой первый гол в Лиге чемпионов. И всего через несколько минут после этого он мирно скончался в окружении мамы и брата, они были рядом с ним. Может, так и должно было случиться. Отец всегда испытывал гордость и счастье, глядя, как я играю»,- поделился защитник «Ман Сити». Свой гол он посвятил папе.

Отец Натана Аке родом из Кот-д’Ивуара, там все еще живут его близкие. Футболист планирует навестить их в ближайшее время, раньше он никогда туда не ездил.

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