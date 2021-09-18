Трусова показала лучший результат в короткой программе на турнире в США, но Тарасовой её выступление не понравилось

Аргументы Недели → Спорт 13+

18 сентября 2021, 15:17 Источник: Спорт-Экспресс

vk.com/alextrusova

Вернувшаяся к тренеру Этери Тутберидзе фигуристка Александр Трусова показала лучший результат в короткой программе на турнире в США. Но знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова

раскритиковала выступление Трусовой на турнире U.S. International Classic в Норвуде из-за падения спортсменки.

Трусовой поставили за короткую программу 74,75 балла, хотя она упала при попытке выполнить тройной аксель. При этом фигуристка чисто исполнила прыжок тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

По оценке Татьяны Анатольевны, Саша стала лучше вращаться, у нее хорошее катание. «Но мне не может понравиться выступление, когда человек упал. ... Трусова — это тот человек, который должен делать всё», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс». Тарасова уверена, что 17-летняя Саша Трусова может все.

Напомним, Александра Трусова - двукратная чемпионкой мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионата мира — 2021 и чемпионата Европы — 2020.

С Трусовой работала группа тренеров Этери Тутберидзе. Но в прошлом сезоне Саша уходила к Евгению Плющенко и стала бронзовым призером ЧМ-2021 в Стокгольме. Перед началом нынешнего сезона девушка вернулась к Тутберидзе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости