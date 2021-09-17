«Я выхожу на лед, уверенный в победе»: Александру Овечкину исполнилось 36 лет

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17 сентября 2021, 10:34 Наталья Полянская

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Александр Овечкин является одним из самых узнаваемых хоккеистов России. Сегодня спортсмен и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» отмечает свой день рождения.

Александр Михайлович Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве. Мать Александра – известная баскетболистка Татьяна Овечкина, а отец футболист. С самого детства маленький Саша начал любить спорт. С 8 лет он начал заниматься хоккеем. Родители считали этот вид спорта очень травматичным, вскоре Александр перестал заниматься хоккеем.

Вернуться в спорт ему помог его тренер. Кумиром молодого Овечкина был игрок «Динамо» Александр Мальцев. Позже Овечкина пригласили в хоккейную школу московского «Динамо». В 12 лет он побил рекорд и забил 59 шайб в чемпионате.

Дебют Овечкина состоялся в 2001 году в Российской супер лиге в 16 лет. Годом позднее хоккеист дебютировал уже во взрослой команде.

В 2004 году Овечкин стал одним из ключевых игроков «Динамо».

Сейчас Александр живёт в США. Увлечением Овечкина является коллекционирование хоккейных клюшек с автографами известных хоккеистов. Хоккеист любит отдыхать в Турции.

Также Овечкин занял второе место в списке самых богатых звёзд России в 2009 году.

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