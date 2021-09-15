Челябинские студенты сразятся за кубок по баскетболу

Аргументы Недели → Спорт 13+

15 сентября 2021, 14:24 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

17-19 сентября в городе состоится традиционный предсезонный турнир студенческих команд.

В кубке будут участвовать 3 женские команды: МГТУ, ЮУрГУ, Челбаскет-Славянка и 4 мужские: МГТУ, УрФУ, Челбаскет-2, студенческая сборная Челябинской области.

С этого года соревнованиям присвоено имя В. Г. Болотина. Виктор Григорьевич внес вклад в развитие студенческого баскетбола в Челябинской области. Одиннадцать лет он тренировал студенческую мужскую сборную региона. После работал в ЧГПИ-ЧГПУ, где руководил университетской командой по баскетболу. За заслуги в деле обучения и воспитания Виктору Григорьевичу неоднократно вручали награды. Год назад он ушел из жизни, но память о нем хранят его воспитанники.

Поддержать спортсменов могут все желающие. Игры пройдут во Дворце пионеров и школьников имени Н. Крупской. Вход свободный, обязательно наличие маски и бахил.

Добавим, что студенческий турнир проходит при поддержке Дирекции спортивно-массовых мероприятий и ВФСК «ГТО» в Челябинской области. Информационный партнер — медиахолдинг «Гранада Пресс».

0+

Расписание игр

17 сентября

16.00 Челбаскет-Славянка — ЮУрГУ (девушки)

17.30 открытие соревнований

17.40 Челябинская область — МГТУ (юноши)

19.10 Челбаскет-2 — УрФУ (юноши)

18 сентября

10.00 Челбаскет-Славянка — МГТУ (девушки)

11.30 Челбаскет-2 — Челябинская область (юноши)

13.00 МГТУ — УрФУ (юноши)

19 сентября

10.00 ЮУрГУ — МГТУ (девушки)

11.30 Челбаскет-2 — МГТУ (юноши)

13.00 Челябинская область — УрФУ (юноши)

14.30 награждение

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости