Юные дзюдоисты из Челябинской области завоевали две серебряных медали

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15 сентября 2021, 07:50 Татьяна Михайлова

Фото: клуб дзюдо «Цунами»

Они успешно выступили на Всероссийских соревнованиях среди спортсменов до 18 лет «На призы Вооруженных сил». Мероприятие прошло в Абакане.

Серебряными призерами турнира стали Дмитрий Иргалин из Аргаяша (73 килограмма) и Никита Сохликов из Магнитогорска (свыше 90 килограмм). В соревнованиях участвовали 223 спортсмена из двенадцати регионов. Они представляли Сибирь, Урал, Севастополь и Санкт-Петербург.

Завоеванная победа позволит Дмитрию и Никите показать свое мастерство на первенстве России по дзюдо, которое пройдет в Ижевске этой осенью.

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