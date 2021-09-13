Джокович поздравил Медведева: «Аплодирую»

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13 сентября 2021, 21:24

Новак Джокович, фото: vk.com/nolefam

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович, проигравший россиянину Даниилу Медведеву в финале Открытого чемпионата США, поздравил победителей US Open.

Джокович написал поздравление Эмме Радукану с победой в женском разряде и Даниилу Медведеву в мужском в соцсети.

"Мои поздравления обоим чемпионам US Open. Даниил, ты абсолютно достоин своего первого титула на турнире "Большого шлема"! Молодец! Аплодирую", — опубликовал Джокович поздравление в instagram.

Новак уступил Медведеву в трех партиях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Novak Djokovic (@djokernole)

Даниила Медведева поздравил Владимир Путин.

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