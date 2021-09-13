Челябинские паралимпийцы получили ордена Дружбы от президента

Аргументы Недели → Спорт

13 сентября 2021, 18:48 Анна Семенова

Паралимпийцы были награждены в Кремле. Фото: kremlin.ru

Сегодня в Кремле чествовали спортсменов-победителей.

Владимир Путин сегодня вручил госнаграды паралимпийцам. Среди почетных гостей Кремля были и южноуральские спортсмены. Валерия Шабалина не только установила на соревнованиях в Токио мировой рекорд, но и взяла три «золота» и одно «серебро» в плавании. Еще один пловец, Дмитрий Черняев, также привез домой золотую медаль. Из рук главы государства Валерия и Дмитрий получили ордена Дружбы.

Еще одна победительница Паралимпиады-2020 с Южного Урала, Анна Сапожникова, получила за свою «бронзу» медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Пару дней назад медаль «За заслуги перед Отечеством» I степени получила в Кремле челябинская тхэквондистка Татьяна Минина, которая стала серебряным призером Олимпийских игр.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости