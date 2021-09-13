В сети обсуждают Алину Загитову в новой шубе

Фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в Инстаграм своё фото в шубе. Пользователи сети начали обсуждать девушку, полагая, что это её новая шубка.
Противники одежды из натурального меха пристыдили знаменитую спортсменку, поскольку, по их мнению, носить шубу из "невинно убитый животных" - позор. "На вас надета кровь, боль, смерть и страдания братьев наших меньших! Их сердца больше не бьются, глаза залиты", - написал подписчик Загитовой под ником dragon.tim. "Каменный век какой-то. Надеюсь, сама девушка на мамонтов не охотится и с бедных кроликов шкурку не сдирает", - добавляет linali0089.
"Алина, это не для вас. У вас должен быть шикарный стиль", - советуют поклонники Загитовой. Одна из подписчиц указала, что такая шубка в одном из московских универмагов стоит порядка полумиллиона рублей.
Несколько фолловеров положительно оценили, как выглядит Алина Загитова в шубе.
Многие подписчики восхитились обновкой спортсменки.
"А вот и Королева с нами", - пишет aliska_vi. "Алина — ты шикарна!" - делает комплимент фигуристке dark.sweet.
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