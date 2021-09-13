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В сети обсуждают Алину Загитову в новой шубе

, 18:28

В сети обсуждают Алину Загитову в новой шубе
Алина Загитова, фото: vk.com/alinazagitova

Фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в Инстаграм своё фото в шубе. Пользователи сети начали обсуждать девушку, полагая, что это её новая шубка.

Противники одежды из натурального меха пристыдили знаменитую спортсменку, поскольку, по их мнению, носить шубу из "невинно убитый животных" - позор. "На вас надета кровь, боль, смерть и страдания братьев наших меньших! Их сердца больше не бьются, глаза залиты", - написал подписчик Загитовой под ником dragon.tim. "Каменный век какой-то. Надеюсь, сама девушка на мамонтов не охотится и с бедных кроликов шкурку не сдирает", - добавляет linali0089.

"Алина, это не для вас. У вас должен быть шикарный стиль", - советуют поклонники Загитовой. Одна из подписчиц указала, что такая шубка в одном из московских универмагов стоит порядка полумиллиона рублей.

Несколько фолловеров положительно оценили, как выглядит Алина Загитова в шубе.
Многие подписчики восхитились обновкой спортсменки.

"А вот и Королева с нами", - пишет aliska_vi. "Алина — ты шикарна!" - делает комплимент фигуристке dark.sweet.

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Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

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