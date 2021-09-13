На прокатах в Челябинске 17-летняя фигуристка выполнила уникальную программу

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13 сентября 2021, 09:44 Анна Семенова

Александра Трусова сделала то, что до нее не делал никто. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Александре Трусовой удалось сделать пять четверных прыжков в одном выступлении.

11 и 12 сентября в Челябинске проходили контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В наш город съехались 47 сильнейших спортсменов из разных городов.

Зрители, пришедшие в арену «Трактор», получили огромное удовольствие от увиденного. Помимо зрелищных выступлений здесь произошло историческое событие. Одна из фигуристок, 17-летняя Александра Трусова, смогла выполнить в одной программе сразу пять четверных прыжков. Такого еще не удавалось никому в мире! Саша исполнила четверные флип, сальхов, тулуп, лутц и лутц в каскаде. Повторив все это на соревнованиях, девушка сможет пополнить огромный список своих заслуг. На данный момент Трусова является обладателем четырех мировых рекордов по набранным баллам на соревнованиях среди взрослых и шести — среди юниоров, а также трех исторических рекордов на соревнованиях среди юниоров.

Тренирует звезду Этери Тутберидзе. В 2020 году Александра уходила к Евгению Плющенко, но в мае 2021-го снова вернулась под крыло тренера, с которым завоевала множество наград.

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