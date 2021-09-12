Челябинская спортсменка Татьяна Минина уехала из Кремля на новеньком BMW

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12 сентября 2021, 18:09 Анна Семенова

Эту машинку наша землячка получила за свои успехи. Фото: инстаграм Татьяны Мининой

Призеров Олимпийских игр-2020 наградили в Москве.

После прибытия из Токио всех спортсменов посадили на карантин. Челябинская тхэквондистка Татьяна Минина написала в своем Инстаграм, что за эту неделю успела провести дома шесть полноценных тренировок и шесть раз занималась йогой. А еще ей удалось сходить в баню и наконец, почитать книгу.

Обладательница серебряной медали главных спортивных Игр отправилась в Кремль, где ей, как и остальным победителям и призерам вручили ордена «За заслуги перед Отечеством». А еще – новенькие машины марки BMW. Татьяна уже сделала снимок ценного подарка и расместила на своей страничке.

В Челябинской области спортсменам Олимпиады также положены приятные поощрения. За серебро Татьяна Минина получит миллион рублей. Тем, кто вернулся без медалей – 300 тысяч рублей. Тем, кто был в резерве – 100 тысяч.

Сейчас Татьяна Минина планирует поездку с мамой в Калининград, а также признается, что в голове у нее куча «бизнес идей».

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