Стали известны имена фигуристов, которые выступят в Челябинске

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10 сентября 2021, 06:54 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

11 и 12 сентября в городе состоятся контрольные прокаты фигуристов сборной России. Мероприятие пройдет на ледовой арене «Трактор».

Челябинцы смогут увидеть на льду Камилу Валиеву, Алену Косторную, Елизавету Нугуманову, Софью Самодурову, Ксению Синицыну, Александру Трусову, Елизавету Туктамышеву, Дарью Усачеву, Майю Хромых и Анну Щербакову. Также в город приедут Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.

Танцевальную программу представят Анжелика Абашкина – Павел Дрозд, Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Елизавета Шанаева – Девид Нарижный.

Также заявлены пары: Карина Акопова – Никита Рахманин, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова – Иван Бальченко, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Не смогут принять участие в прокатах по медицинским показаниям танцевальные дуэты: Александра Степанова – Иван Букин, Софья Шевченко – Игорь Еременко, Арина Ушакова – Максим Некрасов, спортивная пара Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин и одиночник Даниил Самсонов.

Билеты на мероприятие можно приобрести в Городских зрелищных кассах.

Информационная поддержка мероприятия — медиахолдинг «Гранада Пресс».

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