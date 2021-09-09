Около 3 тысяч челябинских детей занимаются футболом

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9 сентября 2021, 12:24 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Это один из самых массовых и доступных видов спорта.

В рамках пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс», эксперты обсудили развитие детского спорта в Челябинской области.

Как отметил ведущий специалист-эксперт управления спорта министерства физической культуры и спорта Челябинской области Илья Олексий, развитию этого вида спорта региональная власть уделяет особое внимание.

В Челябинске футболом занимается свыше 3 тысяч детей. В городе есть 4 специализированных спортивных школы, одна из которых областная, еще в 4 школах есть отделения по футболу, сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Челябинска Максим Клещевников.

Популяризации футбола способствуют достижения профессиональных спортсменов и турниры различных уровней, которые проводят в Челябинской области.

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