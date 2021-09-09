В Челябинской области будут развивать паралимпийские виды спорта

Аргументы Недели → Спорт 13+

9 сентября 2021, 12:18 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

У южноуральских спортсменов есть большой потенциал, считают эксперты.

На Паралимпийских играх, которые завершились в Токио, представителям региона удалось завоевать 6 наград: 4 золотых, одну серебряную и одну бронзовую. Четыре медали получила Валерия Шабалина (плавание). Дмитрию Черняеву присуждена награда высшее пробы, Анне Сапожниковой — бронза. Также от Челябинской области в играх участвовали Александр Ширин и Елена Шах.

На пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс», директор Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области Павел Титов назвал выступление южноуральских паралимпийцев успешным. До этого области удалось получить золотую медаль Паралимпиады в 1996 году.

Было озвучено, что в Челябинской области планируют развивать паралимпийские виды спорта, а также массовый адаптивный спорт. Эксперты отмечают большой потенциал южноуральцев, который они смогут раскрыть на следующих Паралимпийских играх в 2024 году.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости