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В Москве 12 сентября пройдет Кубок президента РФ по современному пятиборью

, 11:44

В Москве 12 сентября пройдет Кубок президента РФ по современному пятиборью
Фото: pentathlon-russia.ru

В воскресенье, 12 сентября, в столице пройдут соревнования Кубка президента РФ по современному пятиборью - турнира, ранее известного как Кубок Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

«12 сентября в Москве пройдет Кубок президента Российской Федерации по современному пятиборью. Турнир, до этого года известный как Кубок Кремля,- знаковое событие для такого сложного и во многом камерного вида спорта. В этом году указом президента РФ Владимира Путина соревнованиям присвоен новый статус. Мероприятие пройдет на совершенно новой площадке. Для спортсменов из 11 стран и зрителей свои двери откроет первый в России центр современного пятиборья «Северный», построенный в 2020 году. Этот спортивный объект, подведомственный департаменту спорта Москвы, устроен и оборудован специально для проведения соревнований по пятиборью»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что в соревнованиях примут участие 24 спортсмена из разных стран.

«Уже в этом году в Кубке президента РФ примут участие 24 сильнейших спортсмена со всего мира, а в будущем Кубок будет расти и масштабироваться. Мы, в свою очередь, рады, что можем достойно встретить зарубежных гостей на нашем новом спортивном объекте, где соревнования такого уровня пройдут впервые»,- приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Кондаранцева.

Турнир начнется 12 сентября в 10:00. Помимо соревновательной части, для зрителей подготовили культурную программу с живыми выступлениями популярных артистов.

Современное пятиборье - вид спорта, в котором участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкуре, фехтовании, стрельбе, беге и плавании.

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