В Челябинске пройдет этап всероссийских юношеских соревнований по футболу

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9 сентября 2021, 08:37 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

В турнире будут участвовать команды клубов ФНЛ-2.

10-15 сентября в Челябинске состоится Межрегиональный этап всероссийских соревнований по футболу «Кубок РФС» среди клубов Футбольной национальной лиги для юношей не старше 2007 года. В нем будут участвовать 8 команд клубов ФНЛ-2. В группу «А» вошли «Челябинск», «Иртыш» (Омск), «Звезда» (Пермь) и «Спартак» (Туймазы); в группу «Б» — «Академия» (Пермский край), «Тюмень», «Носта» (Новотроицк) и «Торпедо» (Миасс).

Региональный уровень будет проводится в 2 этапа. Сначала команды сыграют в групповом раунде по принципу «каждый с каждым», а в полуфинале встретятся два лучших коллектива их каждой группы. Победитель межрегионального этапа поедет на всероссийский финал.

Все игры будут проходить на стадионах «Центральный» и «Калибр». Добавим, что организаторами мероприятия в Челябинской области выступают Российский футбольный союз, футбольный клуб «Челябинск» и областная спортивная школа по футболу.

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