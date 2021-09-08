Южноуральские школьники бесплатно посетят выступления фигуристов сборной страны

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8 сентября 2021, 08:29 Татьяна Михайлова

Фото: Павел Табарчук. Предоставлено организаторами

11-12 сентября в Челябинске состоятся контрольные прокаты команды России по фигурному катанию на коньках.

400 воспитанников спортивных школ из Челябинска, Магнитогорска, Кыштыма, Снежинска, Южноуральска и Троицка приглашены на дневную часть программы прокатов. Такое решение принял оргкомитет мероприятия с целью популяризации фигурного катания на Южном Урале.

«Возможность увидеть выступления лучших фигуристов России даст воспитанникам спортшкол по фигурному катанию стимул самосовершенствоваться, развиваться и вырасти в профессиональном плане, чтобы достойно представлять в будущем нашу страну и родную Челябинскую область», — подчеркнула член исполкома Федерации фигурного катания на коньках России, директор челябинской спортивной школы олимпийского резерва «Тодес» Владислава Глазкова.

Напомним, что в субботу на ледовой арене «Трактор» выступят танцевальные дуэты с ритм-танцем и мужчины с короткой программой. На следующий день будут представлены произвольные программы танцевальных дуэтов, мужчин, также выступят пары и женщины.

Официальным оператором по продаже билетов являются «Городские зрелищные кассы». Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте chel.kassy.ru и в городских билетных кассах.

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