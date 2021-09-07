Дзюдоистка из Челябинска успешно выступила на международном турнире

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7 сентября 2021, 08:21 Татьяна Михайлова

Фото с сайта judo.ru

Соревнования состоялись в рамках Восточного экономического форума под патронатом президента РФ и премьер-министра Японии. Мероприятие было посвящено основателю дзюдо Дзигоро Кано.

На турнире Южный Урал представила 21-летняя Ирина Зуева — мастер спорта России, воспитанница челябинской спортшколы олимпийского резерва имени Григория Веричева. Сейчас девушка тренируется в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера.

Соревнования во Владивостоке проходили по системе «стенка на стенку» в формате смешанных составов. С каждой стороны — от молодежной сборной России и международной команды — на татами поочередно выходили по трое мужчин и женщин. У Ирины Зуевой был поединок с победительницей первенства Европы Плеуни Корнелисс из Нидерландов. Ученица заслуженных тренеров России Юрия Попова и Андрея Вострикова, Дмитрия Кулябина не подвела, одержав непростую победу.

Добавим, что следующим для Ирины стартом станут первые Игры стран СНГ. Они состоятся 9-10 сентября в Казани. Также в этом турнире примет участие еще одна спортсменка из Челябинской области: победительница молодежного первенства страны Дина Гизатулина.

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