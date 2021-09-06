Польша дала визу чемпионке Белоруссии по конному спорту Ольге Сафроновой

Власти Польши дали гуманитарную визу еще одной белорусской спортсменке. Чемпионка Белоруссии по конному спорту Ольга Сафронова намерена выступать за Польшу. Ей дали гуманитарную визу, как и легкоатлетке Кристине Тумановской.
Ольга Сафронова должна была выступать на Олимпийских играх в Токио, но её исключили из сборной Белоруссии. В декабре 2020 года белорусские чиновники из центра по конному спорту не хотели продлевать контракт с Сафроновой, так как она отказалась удалять из соцсетей фотографии с бело-красно-белым флагом и подписывать обращение в поддержку Лукашенко.
После этого спортсменка раскритиковала руководство спортивного союза страны и президента Беларуси Александра Лукашенко.
Сафронова обратилась к властям Польши с просьбой предоставить ей визу.
Получить гуманитарную визу спортсменке помогла депутат от оппозиционной Гражданской коалиции Иоанна Клюзик-Ростковская. Также польский депутат помогла белорусской спортсменке транспортировкой лошадей.
Адвокат Сафроновой Томаш Вилинский заявил, что если она получит гражданство Польши, то сможет выступать за эту страну, - пишет издание «Взгляд».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости