Во Франции умер футболист, находившийся в коме 39 лет

Во Франции умер футболист Жан-Пьер Адамс, находившийся 39 лет в состоянии комы. Известный французский футболист, защитник скончался в возрасте 73 лет.
Об уходе из жизни Адамса сообщила в понедельник пресс-служба французского Национального союза футболистов-профессионалов (UNFP).
Жан-Пьер Адамс впал в кому в марте 1982 года из-за врачебной ошибки во время операции в лионском госпитале, - сообщает «Свободная пресса».
Футболист выступал за французские клубы «Ним», «Ницца», «Пари Сен-Жермен» и сборную команду Франции. В составе «Нима» и «Ниццы» Жан-Пьер Адамс дважды становился серебряным призером чемпионата Франции. В составе национальной команды Адамс провёл 22 матча в период с 1972 по 1976 год.
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