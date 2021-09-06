Футболисты «Челябинска» обыграли омский «Иртыш»

Вчера состоялся очередной матч в рамках Олимпа первенства России по футболу в ФНЛ-2. Клуб «Челябинск» на своем поле принимал «Иртыш» из Омска.
Челябинцам удалось заработать 4 очка. Голы забили: Егор Дорохов (25 минута), Марат Шайморданов (51 минута; пенальти на 76 минуте), Никита Касаткин (65 минута). На счету соперников лишь один гол, который с пенальти забил Иван Донсков.
В целом встреча была насыщенной: 5 голов, 5 пенальти, 9 желтых карточек и 1 удаление.
Добавим, что эта победа стала для футболистов «Челябинска» седьмой подряд в сезоне 2021/2022. В турнирной таблице четвертой группы клуб занимает первую строчку.
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