Футболисты «Челябинска» обыграли омский «Иртыш»

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6 сентября 2021, 10:27 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

Южноуральцы без потерь выступают в новом сезоне.

Вчера состоялся очередной матч в рамках Олимпа первенства России по футболу в ФНЛ-2. Клуб «Челябинск» на своем поле принимал «Иртыш» из Омска.

Челябинцам удалось заработать 4 очка. Голы забили: Егор Дорохов (25 минута), Марат Шайморданов (51 минута; пенальти на 76 минуте), Никита Касаткин (65 минута). На счету соперников лишь один гол, который с пенальти забил Иван Донсков.

В целом встреча была насыщенной: 5 голов, 5 пенальти, 9 желтых карточек и 1 удаление.

Добавим, что эта победа стала для футболистов «Челябинска» седьмой подряд в сезоне 2021/2022. В турнирной таблице четвертой группы клуб занимает первую строчку.

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