Два челябинских боксера выиграли Чемпионат России

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5 сентября 2021, 14:45 Анна Семенова

Худоян - трижды чемпион России. Фото: Федерация бокса Челябинской области

Победителей уже поздравил губернатор.

Всероссийское первенство по боксу среди мужчин проходило в Кемерово. Южноуральские спортсмены стали лучшими в двух категориях: уроженец Златоуста Эдмонд Худоян – до 48 килограммов, челябинец Андрей Стоцкий – до 92 килограммов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который весной стал председателем наблюдательного совета и руководителем региональной Федерации бокса, уже поздравил золотых победителей. Он пожелал парням новых побед на ринге, которые будут крепить спортивную славу Челябинской области и всей страны.

Спортсмены получили не только титулы, но и приличные призовые: 500 тысяч рублей и автомобили.

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