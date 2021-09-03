Среди челябинских сантехников разыграют кубок по мини-футболу

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3 сентября 2021, 08:17 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено орагнизаторами

Турнир состоится 3 сентября на стадионе «Сигнал».

Мероприятие пройдет в преддверии празднования 285-летия Челябинска. В Кубке примут участие действующие работники отрасли ЖКХ, а также студенты их Южно-Уральского многопрофильного колледжа, Челябинского техникума промышленности и городского хозяйств имени Я. П. Осадчего, Копейского политехнического колледжа им. С. В. Хохрякова и Южно-Уральского государственного технического колледжа.

Командам предстоят матчи группового этапа, по итогам которого выберут лучшие сборные. Формат встречи два тайма по 10 минут. Победителям вручат кубок и ценны призы от главного организатора — торгового дома «СантехУрал».

Добавим, что футбольный турнир среди сантехников пройдет впервые. По замыслу организаторов, он призван возродить традиции наставничества и стать доброй традицией. Инициативу поддержали в правительстве Челябинской области.

Информационный партнер турнира — медиахолдинг «Гранада Пресс»

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