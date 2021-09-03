Челябинка Валерия Шабалина выиграла четыре медали Паралимпиады

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3 сентября 2021, 06:53 Анна Семенова

Валерия Шабалина - герой Паралимпиады. Фото: министерство спорта и физической культуры

Вчера, 2 сентября, в копилку сборной России пловчиха добавила «серебро» за 100-метровку на спине.

«Валерия Шабалина не перестает удивлять – сегодня она взяла серебро на дистанции 100 метров на спине! И это ее четвертая медаль на Паралимпиаде в Токио!» - такая запись появилась вчера вечером в инстаграме губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Наша землячка совсем немного, 0,93 секунды, уступила представительнице Великобритании Бетани Фирт.

У Валерии уже есть золото токийской Паралимпиады за дистанцию в комплексном плавании на дистанции в 200 метров, в плавании на 200 метров вольным стилем и в дистанции на 100 метров баттерфляем, где девушка также обновила мировой рекорд.

Еще одно золото везет на Южный Урал пловец Дмитрий Черняев, он стал лучшим и также побил мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом.

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