Челябинка Валерия Шабалина выиграла четыре медали Паралимпиады

Вчера, 2 сентября, в копилку сборной России пловчиха добавила «серебро» за 100-метровку на спине.
«Валерия Шабалина не перестает удивлять – сегодня она взяла серебро на дистанции 100 метров на спине! И это ее четвертая медаль на Паралимпиаде в Токио!» - такая запись появилась вчера вечером в инстаграме губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
Наша землячка совсем немного, 0,93 секунды, уступила представительнице Великобритании Бетани Фирт.
У Валерии уже есть золото токийской Паралимпиады за дистанцию в комплексном плавании на дистанции в 200 метров, в плавании на 200 метров вольным стилем и в дистанции на 100 метров баттерфляем, где девушка также обновила мировой рекорд.
Еще одно золото везет на Южный Урал пловец Дмитрий Черняев, он стал лучшим и также побил мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости