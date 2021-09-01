Кто из сильнейших фигуристов страны выступит в Челябинске

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1 сентября 2021, 08:41 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено орагнизаторами

Контрольные прокаты спортсменов пройдут 11-12 сентября на ледовой арене «Трактор».

Стал известен состав фигуристов, чьи выступления увидят южноуральцы. Среди спортсменов заявлены победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Алена Косторная, Софья Самодурова, Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Елизавета Нугуманова, Ксения Синицына.

Танцы на льду: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, Диана Девис / Глеб Смолкин, Аннабель Морозов / Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Елизавета Шанаева / Девид Нарижный, Софья Шевченко / Игорь Еременко, Арина Ушакова / Максим Некрасов.

Парное катание: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Ясмина Кадырова / Иван Бальченко, Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Карина Акопова / Никита Рахманин.

Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Евгений Семененко, Даниил Самсонов.

В числе участников есть два воспитанника челябинской школы «Тодес». В парном катании заявлен Никита Рахманин, сейчас он выступает за Краснодарский край и Челябинскую область. Также южный Урал представит Арина Ушакова, она выступает за Московскую область.

Билеты на спортивное мероприятие можно приобрести на сайте chel.kassy.ru и в городских билетных кассах. Добавим, что прокаты можно будет увидеть в эфире «Первого канала» и на официальном сайте телеканала. Трансляции начнутся в 17.35 (по московскому времени) в субботу и в 15.00 (по московскому времени) в воскресенье.

Напомним, что контрольные прокаты проходят перед началом сезона. Спортсмены представляют на суд жюри и зрителей свои новые программы.

Информационная поддержка мероприятия — медиахолдинг «Гранада Пресс»

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