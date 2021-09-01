Дзюдоист из Челябинска стал лучшим на клубном чемпионате России
1 сентября 2021, 08:39 Татьяна Михайлова
Денис Ярцев в составе петербуржской команды завоевал золотую медаль.
Клубный чемпионат страны по дзюдо проходил в Новороссийске. В нем участвовали 10 команд. В сборной из Санкт-Петербурга «Явара-Нева» выступал челябинский спортсмен Денис Ярцев.
Клубу «Явара-Нева» удалось одержать победу над «Эдельвейсом» (Грозный), «Ратиборцем» (Свердловская область) и «Ахматом» (Грозный). Об этом сообщил пресс-атташе центра олимпийской подготовки по дзюдо имени А. Е. Миллера Валерий Китченко.
Добавим, что Денис Ярцев является бронзовым призером Чемпионата мира (2019), а также участником Олимпийских игр (2016).
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