Дзюдоист из Челябинска стал лучшим на клубном чемпионате России

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1 сентября 2021, 08:39 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено центром олимпийской подготовки по дзюдо имени А. Е. Миллера

Денис Ярцев в составе петербуржской команды завоевал золотую медаль.

Клубный чемпионат страны по дзюдо проходил в Новороссийске. В нем участвовали 10 команд. В сборной из Санкт-Петербурга «Явара-Нева» выступал челябинский спортсмен Денис Ярцев.

Клубу «Явара-Нева» удалось одержать победу над «Эдельвейсом» (Грозный), «Ратиборцем» (Свердловская область) и «Ахматом» (Грозный). Об этом сообщил пресс-атташе центра олимпийской подготовки по дзюдо имени А. Е. Миллера Валерий Китченко.

Добавим, что Денис Ярцев является бронзовым призером Чемпионата мира (2019), а также участником Олимпийских игр (2016).

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