Ватерполистка из Челябинской области признана лучшим игроком Первенства Европы

Аргументы Недели → Спорт 13+

31 августа 2021, 13:22 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Юные спортсменки «Динамо-Уралочки» вернулись с престижного турнира, на котором выступали за сборную России.

Торжественная встреча золотых медалистов Первенства Европы по водному поло среди девушек до 17 лет прошла прямо в аэропорту. Спортсменок златоустовской «Уралочки» и их тренера Михаила Накорякова с победой поздравили представители министерства спорта, журналисты, спортсмены и тренеры.

Напомним, что в сборную России вошли 6 воспитанниц известного южноуральского клуба «Динамо-Уралочка», тренировал команду Михаил Накоряков. Как сообщал ранее сайт «Аргументы Недели», девушкам удалось завоевать 1-е место. А Дарья Бунакова по итогам турнира была признана лучшим игроком Первенства Европы.

После этого спортсмены уехали в родной Златоуст. В центре олимпийской подготовки для них был организован чемпионский прием.

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