Губерниев назвал украинских спортсменов, отказавшихся фотографроваться на Паралимпиаде с россиянами, «заложниками идиотов»

Дмитрий Губерниев, спортивный журналист и телекомментатор, прокомментировал отказ завоевавшего серебро в беге на 100 метров на Паралимпийских играх в Токио украинского паралимпийца Игоря Цветова сфотографироваться с российскими спортсменами, завоевавшими золото и бронзу.
Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов стал победителем на дистанции 100 метров, обновив мировой рекорд. Результат паралимпийца - 11,39 секунды. Третье место досталось россиянину Артёму Калашяну. Спортсмены выступали в категории атлетов с нарушением координации.
Губерниев пожалел Цветова. «Спортсмены — заложники! Заложники идиотов, которые принимают решения в руководстве спорта Украины ... Мне жаль этого парня», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Комментатор добавил, что сам он нормально общается со спортсменами и поддерживает украинский спорт, но его его включили в «список врагов государства».
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