Челябинские баскетболисты сыграли с екатеринбуржцами в предсезонном турнире

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30 августа 2021, 12:54 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено БК «Челбаскет»

Клубы «Челбаскет» и «Уралмаш» провели серию товарищеских матчей.

Команда из Екатеринбурга по итогам Суперлиги-1 прошлого сезона заняла второе место. Поэтому челябинским спортсменам пришлось проявить характер, чтобы дать отпор столь сильному сопернику.

Южноуральские болельщики, присутствовавшие на трибунах и следившие за накалом спортивных страстей по телевизору и в интернете, получили удовольствие от красивой игры. Поддержал «Челбаскет» и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он посетил второй день соревнований. В перерыве матча глава региона пообщался с воспитанником челябинского баскетбола, серебряным призером Олимпиады в Токио Кириллом Пискловым. Сейчас Кирилл играет за «Уралмаш». Также на турнире присутствовали президенты федераций баскетбола Свердловской и Челябинской областей: Виктор Ганиенко и Николай Сандаков.

Несмотря на поражение, тренерский штаб «Челбаскета» остался доволен подопечными: и основной, и детско-юношеской командами. По словам главного тренера Евгения Сорокина, товарищеские матчи помогли «Челбаскету» найти эффективные связки и сочетания игроков в преддверии нового сезона.

Добавим, что сейчас челябинские баскетболисты находятся в городе Ревда (Свердловская область), где сыграют товарищеские матчи с клубом «Темп—СУМЗ-УГМК» — бронзовым призером Суперлиги-1 в прошлом сезоне.

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