Южноуральские ватерполистками стали чемпионками Европы по водному поло

Первенство Европы по водному поло среди девушек до 17 лет, проходившее в Хорватии, завершилось безоговорочной победой для России.
Напомним, что с состав сборной страны входили 6 спортсменок из златоустовского клуба «Динамо-Уралочка». Руководил российской командой тренер Михаил Накоряков.
В предварительном этапе Россия не потеряла ни одного очка. Победный настрой команда сохранила и в плей-офф. В четвертьфинале нашим ватерполисткам удалось обыграть соперниц из Нидерландов (14:10), Венгрии (11:9) и Греции (12:8).
В последнем матче южноуральским спортсменкам удалось забить 6 мячей. Три из них на счету Дарьи Бунаковой, два — Виктории Гуськовой, один — Анисы Шарафутдиновой.
По словам Михаила Накорякова, Россию представляла сильная команда, которой были по силе любые задачи. Он отметил, что сборная планирует в 2022 году подтвердить лидерство на Первенстве Мира.
Победу команда отметила зажигательным танцем.
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