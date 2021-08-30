Южноуральские ватерполистками стали чемпионками Европы по водному поло

Аргументы Недели → Спорт 13+

30 августа 2021, 12:50 Татьяна Михайлова

Фото и видео предоставлены ВК «Динамо-Уралочка»

Первенство Европы по водному поло среди девушек до 17 лет, проходившее в Хорватии, завершилось безоговорочной победой для России.

Напомним, что с состав сборной страны входили 6 спортсменок из златоустовского клуба «Динамо-Уралочка». Руководил российской командой тренер Михаил Накоряков.

В предварительном этапе Россия не потеряла ни одного очка. Победный настрой команда сохранила и в плей-офф. В четвертьфинале нашим ватерполисткам удалось обыграть соперниц из Нидерландов (14:10), Венгрии (11:9) и Греции (12:8).

В последнем матче южноуральским спортсменкам удалось забить 6 мячей. Три из них на счету Дарьи Бунаковой, два — Виктории Гуськовой, один — Анисы Шарафутдиновой.

По словам Михаила Накорякова, Россию представляла сильная команда, которой были по силе любые задачи. Он отметил, что сборная планирует в 2022 году подтвердить лидерство на Первенстве Мира.

Победу команда отметила зажигательным танцем.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости