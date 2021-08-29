Челябинка Анна Сапожникова взяла бронзу Паралимпиады в Токио

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29 августа 2021, 16:46 Анна Семенова

Анна Сапожникова занимается атлетикой с 7 лет. Фото: инстаграм Алексея Текслера.

Девушка стала третьей в дисциплине прыжки в длину.

Легкоатлетка Анна Сапожникова из Челябинска добавила еще одну медаль – бронзовую – в копилку сборной России. Об этом сообщил в своем Инстаграме губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Девушка в прыжках в длину показала результат 4,56 метра. Пьедестал с нашей землячкой поделили китаянка Вэнь Сяоянь (золото) и американка Джалин Робертс (серебро).

Анне 24 года. Она выступает в категории «спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата». Спортом девушка занимается с семи лет. Сначала были спортивные танцы, потом легкая атлетика. Уже в 15 лет она стала чемпионкой России на дистанциях 100 и 200 метров.

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