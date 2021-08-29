Еще один южноуралец завоевал золото на Паралимпиаде в Токио

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29 августа 2021, 14:13 Анна Семенова

Дмитрий долго шел к победе. Фото: инстаграм губернатора Алексея Текслера

Пловец Дмитрий Черняев стал первым на дистанции 100 метров.

Дмитрий продублировал успех своей землячки Валерии Шабалиной. Он не просто взял золото на дистанции 100 метров, но и поставил новый мировой рекорд. Пловец одолел данную дистанцию брассом за 1.31,96.

Эта медаль высшей пробы - пятнадцатая в копилке российской сборной на Паралимпиаде в Токио. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже поздравил спортсмена на своей страничке в Инстаграм.

Всего на Паралимпийских играх-2020 Южный Урал представляют пять спортсменов. Валерия Шабалина завоевала уже две золотых медали.

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