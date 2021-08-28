Воспитанница Плющенко победила учениц Тутберидзе

Аргументы Недели → Спорт 13+

28 августа 2021, 15:56 Источник: sports.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На первенстве Москвы по фигурному катанию не обошлось без сюрпризов. Победу одержала ученица Академии Плющенко Анастасия Зинина с двумя четверными прыжками.



Зинина обошла ученицу «Хрустального» Марию Захарову, а третье место заняла еще одна представительница Академии Плющенко Софья Титова. Старт для «Ангелов» оказался очень ярким. Позади остались и Елизавета Берестовская, и Алиса Двоеглазова (ученица Этери Тутберидзе), и неудачно выступившая Софья Самоделкина.



В произвольной программе Зинина блеснула двумя четверными тулупами (один в каскаде с двойным). Оба прыжка она недокрутила на четверть, но набор все равно впечатляет.



На четверные заходили Захарова, Берестовская, Двоеглазова, Самоделкина и Наталья Лагутова, но они упали. Титова не справилась с тройным акселем. Общий уровень контента на турнире поражает: семь фигуристок с элементами ультра-си, а ведь это всего лишь юниорское первенство Москвы!



За два проката Зинина набрала 209 баллов – на 11 больше, чем ставшая второй Захарова. Год назад все было намного скромнее. Зинина закончила только 13-й. Тогда блестяще выступила Софья Акатьева.



Анастасия за две программы заработала 151 балл, что почти на 60 баллов хуже, чем на этот раз – мощный прогресс. Но в 2020-м у Зининой не было четверных, зато случились два падения и множество недокрутов.



В апреле-2021 на первенстве России среди старшего возраста складывалось уже лучше – 4-е место и 189 баллов. Ну а теперь – первая уверенная победа.



К Евгению Плющенко Зинина перешла 1 июня, а до этого тренировалась в клубе «Снежные барсы» у Светланы Пановой. Кстати, сейчас тренером Анастасии по документам Минспорта значится сам Плющенко (вместе с Дмитрием Михайловым и Сергеем Алексеевым).



Успешный четверной тулуп на тренировке удался у Зининой через два месяца после перехода к Плющенко. А 4 дня назад аккаунт Академии Плющенко в инстаграме показал, как Зинина готовит каскад четверной тулуп-тройной риттбергер (на первенстве Москвы она его не прыгала).



Евгений уверен, что такого прогресса Зинина добилась именно у него:



«С Настей Зининой мы работаем недолго, несколько месяцев, но буквально за месяц выучили четверной тулуп, и мне эта девочка понравилась в плане работы.



Она умеет слышать, слушает — это важный момент, пашет, пашет на износ, даже иногда ее приходится немножко останавливать. Элегантная фигуристка, красавица, с длинными линиями».



Ну а сама Зинина после победы в Москве поблагодарила тренеров: «Спасибо огромное моим тренерам Евгению Плющенко, Яне Рудковской, Дмитрию Михайлову, Сергею Алексееву, Ерему Газазяну, Алексею Захарченко и команде Ангелов Плющенко Было очень круто! Работаем дальше».



А в комментариях Зинина добавила: «Когда в тебя верят – за спиной вырастают крылья».



Под тем же постом Анастасию с победой поздравила ученица Тутберидзе – Любовь Рубцова, которая тоже выиграла первенство Москвы, но в младшем разряде.



Анастасия Зинина заявлена на четвертый этап юниорской серии Гран-при в Красноярске, который пройдет с 15 по 18 сентября. А еще там выступят Софья Акатьева, Дарья Садкова и Софья Самоделкина. Конкуренция получится мощной.





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