Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед»

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в команду. Об этом сообщили вечером в пятницу, 27 августа, в пресс-службе футбольного клуба.
Согласно последней информации, Криштиану Роналду поставит свою подпись в контракте после того, как получит визу и пройдет медицинское обследование.
Отметим, что португальский футболист вернется в "Манчестер Юнайтед" спустя 12 лет. В 2009 году он перешел в клуб "Реал". С 2018 года Роналду выступает за "Ювентус". Известно, что его контракт с этой командой рассчитан до 30 июня следующего года.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.