Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед»

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27 августа 2021, 19:42 Источник: пресс-служба "Манчестер Юнайтед"

Криштиану Роналду, Markus Gilliar/GES-Sportfoto

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в команду. Об этом сообщили вечером в пятницу, 27 августа, в пресс-службе футбольного клуба.

Согласно последней информации, Криштиану Роналду поставит свою подпись в контракте после того, как получит визу и пройдет медицинское обследование.

Отметим, что португальский футболист вернется в "Манчестер Юнайтед" спустя 12 лет. В 2009 году он перешел в клуб "Реал". С 2018 года Роналду выступает за "Ювентус". Известно, что его контракт с этой командой рассчитан до 30 июня следующего года.

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