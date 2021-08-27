Южноуральцы могут купить дополнительные билеты на контрольные прокаты фигуристов

Аргументы Недели → Спорт 13+

27 августа 2021, 07:52 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Мероприятие с участием ведущих спортсменов страны пройдет в Челябинске в начале осени.

11 и 12 сентября в ледовой арене «Трактор» пройдут контрольные прокаты фигуристов российской сборной. Южноуральцы смогут увидеть программы, с которыми спортсмены выступят в новом олимпийском сезоне.

Благодаря улучшению эпидемиологической обстановки в Челябинской области количество зрителей прокатов увеличено до 1 тысячи человек. Поэтому в течение этой недели южноуральцы смогут приобрести дополнительные билеты на мероприятие.

Расписание выступлений

11 сентября:

14:00-15:05: танцы на льду, ритмический танец;

15:05-16:05: короткая программа (мужчины);

16:25-17:25: короткая программа (парное катание);

17:25-18:30: короткая программа (женщины).

12 сентября:

14:00-15:15: танцы на льду, произвольный танец;

15:15-16:25: короткая программа (мужчины);

16:45-17:50: произвольная программа (парное катание);

17:50-19:05: произвольная программа (женщины).

Добавим, что билеты продаются только на сайте chel.kassy.ru. Стоимость фиксирована: 1200 рублей — билет на первую часть программы, 1500 — на вторую. Вход в ЛА «Трактор» только при наличии билета и защитной маски.

Информационная поддержка события — медиахолдинг «Гранада Пресс»

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