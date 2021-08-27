Южноуральские ватерполистки вышли в плей-офф Первенства Европы

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27 августа 2021, 07:51 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

В юниорскую сборную России входят 6 представительниц златоустовской команды «Динамо-Уралочка».

В Хорватии продолжается Первенство Европы по водному поло среди девушек до 17 лет. Российская сборная выступает в турнире под руководство главного тренера «Уралочки» Михаила Накорякова.

В группе «С» сборной страны удалось обыграть всех соперников и установить рекорд результативности в официальных первенствах Европы. Матч с Румынией завершился со счетом 3:43 в пользу России; с Хорватией — 4:18; с Германией — 2:16; с Мальтой — 2:39. Весомый вклад в победы сборной страны вносят спортсменки златоустовской «Уралочки».

Заняв первое место в группе, Россия напрямую вышла в четвертьфинал. Первый матч в рамках плей-офф для россиянок состоится сегодня.

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