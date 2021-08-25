Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев о фигуристке Евгении Медведевой: «Хвалю Женю в данной ситуации»

Аргументы Недели → Спорт 13+

25 августа 2021, 18:39 Источник: Sports.ru

Фото: pinterest.com

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о возвращении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе.



«Я содействовал тому, чтобы Женя и Этери помирились. Да и в общем, чтобы вокруг Тутберидзе была атмосфера добра, тепла и дружбы.



Женя очень рано признала свои ошибки! Очень многие спортсмены тянут резину, но потом 99 процентов лет в 40-50 кусают локти и жалеют, что ругались с тренером.



Закон действует как в армии. Если тренер не прав, то посмотри пункт первый, в котором написано, что тренер всегда прав. А когда ты молодой и прыткий, то кажется, что тебя неправильно обидели, недооценили твои спортивные возможности. Все зависит от нас самих.



Я хвалю Женю в данной ситуации, она большая молодец», – сказал Лайшев.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости