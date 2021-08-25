Челябинская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпиады

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25 августа 2021, 14:11 Анна Семенова

Валерия Шабалина везет домой золото Паралимпиады. Фото: минспорта Челябинской области.

Более того, наша землячка установила новый мировой рекорд.

У Челябинской области вновь есть повод для гордости. Пловчиха Валерия Шабалина привезет домой золото Паралимпиады в Токио. Она стала первой на дистанции в 100 метров. Более того, наша землячка установила новый мировой рекорд в плавании баттерфляем в классе S14: 100 метров Валерия одолела за 1 минуту 03,59 секунды.

Золото нашей спортсменки – первое в копилке сборной России на Паралимпиаде-2020. Валерию ждет еще несколько состязаний: на 200 метров вольным стилем, смешанная эстафета, 100 метров брассом, комплекс и 100 метров на спине.

Спортсменка уже получила поздравления от регионального министра спорта Максима Соколова и губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Справка

Валерии Шабалиной 26 лет. Она инвалид третьей группы с детства. Спортом Валерия занимается более 20 лет, с семи лет - плаванием.

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