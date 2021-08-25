Челябинские спортивные школы набирают воспитанников

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25 августа 2021, 09:09 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Родители могут выбрать одну из 48 муниципальных спортшкол.

В большинстве спортшкол начало учебного года совпадает с началом календарного. Однако многие организации регулярно ведут донабор. Также в городе есть несколько спортшкол, занятия в которых стартуют 1 сентября. Об этом во время пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс» рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Челябинска Максим Клещевников.

Для того, чтобы отдать ребенка в секцию, родителям нужно обратиться в спортшколу. Предварительно следует получть медицинскую справку.

Некоторые учреждения проводят среди кандидатов предварительный отбор. Например, для зачисления в «Академию футбола» нужно сдать вступительные испытания по физической подготовке.

Добавим, что разные спортшколы принимают детей с разного возраста. Так, заниматься футболом можно с 7 лет, а мотокроссом — с 9.

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