Челябинские и екатеринбургские баскетболисты встретятся на товарищеском турнире

Соревнования пройдут в преддверии регулярного Чемпионата России среди мужских команд.
В рамках предсезонной подготовки клубы «Челбаскет» и «Уралмаш» проведут товарищеский турнир. В нем примут участие детско-юношеские и основные команды.
Расписание игр
26 августа
15 часов: «Челбаскет-юниор» — ДЮБЛ «Уралмаш»
18 часов: «Челбаскет» — «Уралмаш»
27 августа
13 часов: «Челбаскет-юниор» — ДЮБЛ «Уралмаш»
16 часов: «Челбаскет» — «Уралмаш»
Добавим, что вход на игры детско-юношеских команд свободный. Обязательно наличие масок и бахил, соблюдение социальной дистанции на трибунах. Билеты на матчи основных команд можно приобрести на сайте, а также в официальных аккаунтах БК «Челбаскет» в социальных сетях. Вырученные средства будут направлены на развитие детского баскетбола.
Также будет организована прямая трансляция в аккаунтах клуба и на телеканале Ural1.
Информационный партнер клуба «Челбаскет» — медиахолдинг «Гранада Пресс»
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