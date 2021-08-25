Челябинские и екатеринбургские баскетболисты встретятся на товарищеском турнире

Аргументы Недели → Спорт 13+

25 августа 2021, 07:58 Татьяна Михайлова

Изображение предоставлено организаторами

Соревнования пройдут в преддверии регулярного Чемпионата России среди мужских команд.

В рамках предсезонной подготовки клубы «Челбаскет» и «Уралмаш» проведут товарищеский турнир. В нем примут участие детско-юношеские и основные команды.

Расписание игр

26 августа

15 часов: «Челбаскет-юниор» — ДЮБЛ «Уралмаш»

18 часов: «Челбаскет» — «Уралмаш»

27 августа

13 часов: «Челбаскет-юниор» — ДЮБЛ «Уралмаш»

16 часов: «Челбаскет» — «Уралмаш»

Добавим, что вход на игры детско-юношеских команд свободный. Обязательно наличие масок и бахил, соблюдение социальной дистанции на трибунах. Билеты на матчи основных команд можно приобрести на сайте, а также в официальных аккаунтах БК «Челбаскет» в социальных сетях. Вырученные средства будут направлены на развитие детского баскетбола.

Также будет организована прямая трансляция в аккаунтах клуба и на телеканале Ural1.

Информационный партнер клуба «Челбаскет» — медиахолдинг «Гранада Пресс»

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