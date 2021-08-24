В школах Челябинской области введут уроки бокса

Как сообщает издание «Губерния», во время третьего урока физкультуры ученикам будут преподавать бокс. Эту инициативу выдвинул член исполкома Федерации бокса России Кирилл Щекутьев на встрече с губернатором Алексеем Текслером.
Главе региона проект «Бокс в школу» понравился. Речь идет также о том, чтобы популяризировать этот вид спорта и среди студентов. В нынешнем году была создана Лига студенческого бокса, а через год планируется провести первые соревнования.
Маленькие города и села тоже могут рассчитывать на квалифицированные кадры благодаря программе «Земский тренер».
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