Глава FIAS Василий Шестаков рассказал, как боролся с Владимиром Путиным

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24 августа 2021, 13:18 Источник: sports.ru

Фото: ©sambo.sport

Глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал о перспективах включения единоборства в олимпийскую программу и спортивных результатах Владимира Путина.



Он напомнил, что самбо уже признано Международным олимпийским комитетом (МОК):



«Мы получили такой мощный инструмент, как признание МОК, без которого вообще невозможно было бы разговаривать об Олимпийских играх. Теперь вместе со спортивным департаментом МОК, с Олимпийским комитетом России, с общественностью самбо мы будем выстраивать дорожную карту».



Василий Шестаков отметил, что программа Игр в Париже уже сформирована, но есть надежда на то, что самбо будет представлено на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.



Глава FIAS также поделился своими воспоминаниями о спаррингах с президентом России Владимиром Путиным.



«Он очень разносторонний человек, сейчас увлекается и горными лыжами, и хоккеем. Начинали мы все вместе с самбо, потому что раньше еще не было дзюдо. Он был технически грамотным, тактически правильно выстраивал схватку. Главное, у него была огромная сила воли, как это и должно быть у спортсмена. Все это присутствовало в достаточной степени.



Путин выступал на соревнованиях, показывал высокие результаты, но на каком-то этапе принял решение, что будет учиться на юридическом факультете. Возможно, самбо и дзюдо потеряли великого спортсмена, но зато страна нашла великого президента. Кстати, Путин является почетным президентом Международной федерации самбо», – рассказал Шестаков.





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