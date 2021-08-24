Южноуральские ватерполистки одержали победу на Первенстве Европы

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24 августа 2021, 08:38 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Златоустовские спортсменки играют в составе сборной России.

Первенство Европы по водному поло среди девушек до 17 лет проходит в Хорватии. В состав российской команды вошли 6 представительниц ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста. Руководит сборной страны главный тренер «Уралочки» Михаил Накоряков.

В первом матче с хорватками российским спортсменкам удалось одержать уверенную победу. Игра закончилась со счетом 18:4. Златоустовские ватерполистки внесли свой вклад в исход встречи. Они забили 7 мячей, 3 из них на счету Дарьи Бунаковой.

Добавим, что впереди девичью сборную России ждут игры с командами из Германии, Мальты и Румынии.

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