Трансгендерам перейти из мужской спортивной категории в женскую сложнее, чем наоборот

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23 августа 2021, 18:01

Прошедшая в Токио Олимпиада обострила положение трансгендеров в спорте. Тяжелоатлетка Лорел Хаббард, которая до 34 лет была мужчиной, приняла участие в олимпийских соревнованиях наравне с женщинами.



Международный союз конькобежцев решил изменить спортивные правила, по которым мужчина, считающий себя представителем слабого пола, может выступать в отдельной категории — Woman skating. То же самое относится к женщинам. Чтобы перейти из женской категории в мужскую необходимо уведомить международную организацию конькобежцев. Далее спортсмену выдаётся сертификат на право участия в соревнованиях.



Перейти из мужской в женскую категорию несколько сложнее. Необходимо сдавать анализ крови на определение уровня тестостерона. Он не должен превышать 5 наномолей до первой игры. При наличии более высокого уровня спортсмен сможет вернуться в свою категорию только через четыре года. Международная организация конькобежцев обещает конфиденциальность при обработке информации о спортсменах.



Тренер Татьяна Тарасова считает допуск трансгендеров к спорту нормой. А двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая с ней не согласилась. По её мнению, весьма удивительно встретить на катке соперника, с которым ты вчера катался, а теперь он выступает с тобой на равных.

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