Подведены итоги областного чемпионата по баскетболу 3х3

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23 августа 2021, 13:14 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено БК «Челбаскет»

Его победители выступят на в Чемпионате России по баскетболу 3х3 и Кубке России по баскетболу 3х3.

Чемпионат Федерации баскетбола Челябинской области по баскетболу 3х3 объединил лучших спортсменов региона. Турнир длился весь последний месяц, было проведено несколько этапов в разных городах. В Челябинске прошли отборочные игры, в Магнитогорске —первый тандем, в Миассе — второй тандем и снова в Челябинске — финал.

За победу боролись 20 команд. Среди мужских сборных первое место занял «Уралец» (Златоуст), второе — «ОСК-ММК» (Магнитогорск), третье — «Миасс». Лучшим игроком признан Михаил Чернов из «Уральца». Если говорить о женских командах, то золото завоевала сборная «Торпедо» (Миасс), серебро — «Стальные львицы» (Магнитогорск), бронзу — «Стальные львицы ДЮБЛ» (Магнитогорск). Лучшим игроком стала Карина Перемнина из «Торпедо».

Наградой для победителей стали путевки на всероссийский финал и денежные призы.

Мероприятие проводится при поддержке Федерации баскетбола Челябинской области, Ассоциации баскетбола 3х3. Организовать турнир помогли баскетбольные клубы «Уралец» и «Челбаскет», ватерпольная команда «Уралочка».

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