В Челябинске пройдет финал чемпионата по баскетболу 3х3
20 августа 2021, 13:05 Татьяна Михайлова
Этим летом игра стала популярна среди горожан.
21 августа на баскетбольном корте ДПШ им. Крупской состоится финал чемпионата по баскетболу. Турнир проводится при поддержке Федерации баскетбола Челябинской области.
Отборочные этапы успешно прошли 8 мужских и 6 женских команд. По итогам финальных соревнованиях станет известно, кто войдет в основной состав региональной команды по баскетболу 3х3 и сыграет в Чемпионате России и Кубке страны.
Организаторы приглашают челябинцев стать зрителями областного чемпионата и поддержать спортсменов. Начало соревнований в 13 часов. Игры за призовые места запланированы на 18 часов.
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