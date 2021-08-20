Южноуральские ватерполистки примут участие в юниорском первенстве Европы
20 августа 2021, 12:57 Татьяна Михайлова
Турнир среди девушек до 17 лет пройдет в Хорватии.
6 спортсменок златоустовской ватерпольной команды «Динамо-Уралочка» прошли отбор в сборную России. Им предстоит выступить на престижных международных соревнованиях. Возглавил сборную главный тренер «Уралочки» Михаил Накоряков.
Российским юниоркам предстоит сыграть с командами из Хорватии, Германии, Румынии и Мальты. Первый мачт для сборной России пройдет 22 августа, соперницами выступят хорватские ватерполистки.
Добавим, что сначала команды сыграют в групповом этапе, после него начнется плей-офф.
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