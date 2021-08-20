Призеров и участников Олимпиады наградил Алексей Текслер

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20 августа 2021, 09:18 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Губернатор вручил южноуральским спортсменам и их тренерам денежные сертификаты.

В правительстве Челябинской области поздравили спортсменов, представивших регион на XXXII летних Олимпийских играх, которые прошли в Токио. Напомним, что в основной состав вошли Татьяна Минина (тхэквондо), Владимир Иванов (бадминтон), Мария Берснева, Евгения Головина, Эльвина Каримова (водное поло), Екатерина Александрова (теннис), Екатерина Курочкина (академическая гребля) и Василий Мизинов (легкая атлетика). Татьяне Мининой удалось завоевать серебряную медаль Олимпиады.

Губернатор Алексей Текслер вручил им денежные сертификаты за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения. Также были отмечены заслуги тренеров.

«Наши олимпийцы — настоящий пример того, как талантом и трудолюбием добиваться успехов в спорте и жизни. Для меня честью было вручить им награды», — написал в своем инстаграм-аккаунте Алексей Текслер.

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