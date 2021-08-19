Судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио признано правильным

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19 августа 2021, 16:47

Фото: Яндекс.Картинки

Занявшая второе место на Олимпиаде в Токио на соревнованиях по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина несколько раз подавала протест на судейские оценки. После проведенного техническим комитетом анализа судейства Международная федерация гимнастики (FIG), выступила с заявлением.



«Технический комитет FIG провел тщательный анализ всех оценочных компонентов на каждом этапе соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Вследствие этого мы можем подтвердить, что в судействе не было выявлено никаких отклонений или нарушений.



Таким образом, технический комитет подтверждает, что результаты Олимпиады-2020 в художественной гимнастике как в личном, так и в групповом видах являются справедливыми и беспристрастными.



FIG установила строгие критерии для объективного отбора наиболее квалифицированных и непредвзятых судей для Олимпийских игр, и мы довольны их работой.



Мы были потрясены, узнав, что несколько судей получали множество угроз и сообщений ненависти после олимпийских соревнований. Эти попытки совершенно неприемлемы. FIG хочет четко заявить, что эти судьи пользуются нашей полной поддержкой, и их работа высоко оценена», - сообщили в FIG.



Отметим, что технический комитет FIG возглавляет россиянка Наталья Кузьмина.





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